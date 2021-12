Bandito armato rapina tabacchiera e fugge con 500 euro

Rapina attorno all’ora di chiusura, ieri sera, alla tabaccheria di Carlo Mancini in via Annunziata a Giulianova, in provincia di Teramo. Un uomo con il volto travisato, armato di pistola, è entrato nel locale ed ha intimato al proprietario di farsi consegnare tutto l’incasso minacciandolo con l’arma. Mancini non ha avuto alternative ed ha consegnato al rapinatore tutto quanto era contenuto nella cassa e, dai primi accertamenti, la somma portata via si aggirerebbe attorno ai cinquecento euro. Una volta ottenuto i soldi, il rapinatore è uscito di corsa dal locale ed ha continuato la sua fuga a piedi. Mancini ha avvertito immediatamente i carabinieri che hanno anche cercato di circoscrivere la zona, ma del rapinatore fino a tarda ora nessuna traccia.

APPROFONDIMENTI L’AQUILA Dipendente comunale rapinato e picchiato selvaggiamente:... TERAMO Rapine ai distributori: scatta un fermo. Contestati due colpi