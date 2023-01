Assalto alla gioielleria: rapinati orologi Rolex. Bottino da 60mila euro

Agitati, per certi versi impacciati. Hanno un po' improvvisato dunque i due rapinatori l'altro giorno alle 18, dopo aver fatto irruzione nella gioielleria Ranieri dell'Aquila, impugnando pistole, hanno tenuto per un po' in ostaggio cinque persone (proprietario, figlio, commessa e due clienti donne) per arraffare orologi (anche Rolex) e gioielli esposti in vetrina per un valore che si aggira sui 60 mila euro.

Che si sia trattato di due rapinatori non professionisti sarebbe emerso dalle visione delle immagini poste all'interno ed esterno della gioielleria ubicata sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele da parte degli agenti della Squadra mobile della Questura che stanno portando avanti le indagini. Due, forse tre minuti, il tempo che i due rapinatori (a quanto pare di nazionalità italiana dall'età compresa tra i 40 ed i 50 anni) hanno impiegato per irrompere nella gioielleria (accodandosi a due clienti che stavano entrando) far sdraiare a terra i presenti, tranne la commessa spinta in un angolo cieco del negozio, e prendere ciò che in quel momento era più facile: orologi e collane esposte in vetrina. Rapina in cui non sono mancati momenti di tensione con il figlio del titolare che ha avuto una colluttazione con uno dei malviventi. Dopo poco la fuga a piedi (con il figlio del titolare che anche in questo caso ha ingaggiato un breve inseguimento) nella direzione di via Fortebraccio dove molto probabilmente ad attenderli c'era un complice a bordo di un'auto.

Dopo poco tempo, sul posto è arrivata una prima auto degli agenti della Squadra volante della Questura, Polizia allertata dalla commessa che con il cellulare era riuscita a far scattare l'allarme proprio mentre i due malviventi stavano arraffando la merce dall'ingente valore commerciale. Una rapina a mano armata molto probabilmente dettata anche dalla stima in forte crescita del valore commerciale degli orologi marca Rolex di cui la gioielleria Ranieri è tra l'altro rivenditore ufficiale. Adesso tra gli investigatori è caccia alle immagini delle altre telecamere.