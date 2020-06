Escono per una gita in montagna, 5 giovani bloccati su uno sperone di roccia

Tre ragazzi e due ragazze in difficoltà a Bocca di Valle, in provincia di Chieti. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso dei 5 ragazzi, rimasti bloccati su uno sperone di roccia in località Bocca di Valle, nel comune di Guardiagrele. La comitiva era uscita per una gita alla cascata di San Giovanni, sembra però, che abbandonando il sentiero, gli escursionisti si siano trovati nell'impossibilità sia di procedere che di tornare indietro.

Anche l'elicottero del 118, in volo da Pescara, è intervenuto per primo nel tentativo di effettuare il recupero. Raggiunti intorno alle 20,30 da una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, i ragazzi verranno riportati sul sentiero anche con l'ausilio delle corde. Ad attenderli alla barriera di Bocca di Valle si sono radunati i familiari, oltre ai Carabinieri e al personale della Guardia di Finanza.

