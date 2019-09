Raduno delle conigliette di PlayBoy durante la festa del patrono, il parroco accusa

Il parroco di Trasacco, don Francesco, ha accusato durante la messa l'iniziativa oraganizzata in paese per le feste del Patrono. Un rimprovero ai fedeli che avevano partecipato al raduno delle conigliette, organizzato davanti a un bar, in occasione dei festeggiamenti. Durante la manifestazione sono state regalate copie della rivista Playboy. La notizia si è subito diffusa in tutto il paese fino ad arrivare alle orecchie del parroco, che ha strigliato i partecipanti all'iniziativa durante l'omelia in chiesa.

