Raduno delle conigliette di PlayBoy durante la festa del patrono, il parroco: «Sono addolorato»

Don Francesco non ha gradito e dal pulpito ha tuonato: «Il corpo umano che diventa merce, le feste patronali usate per gli spogliarelli. Così viene meno la dignità della persona». Come riporta Il Messaggero nell'edizione abruzzese, 'grande scandalò a Trasacco (L'Aquila) per le 4 conigliette di Playboy che hanno distribuito la famosa rivista di Hugh Hefner in occasione delle feste patronali di S. Cesidio e Rufino del centro marsicano.

A distribuire la rivista patinata quattro avvenenti ragazze davanti ad un bar centrale, e la notizia si è sparsa in un baleno nel paese del Fucino, riporta il quotidiano: subito si sono scatenate le reazioni, tra chi si è fatto una risata ironica e chi invece come il A distribuire lapatinata quattro avvenenti ragazze davanti ad un bar centrale, e la notizia si è sparsa in un baleno nel paese del Fucino, riporta il quotidiano: subito si sono scatenate le reazioni, tra chi si è fatto una risata ironica e chi invece come il parroco si è indignato di brutto. «Sono addolorato», ha proseguito durante l'omelia Don Francesco, che non ha gradito come il 'profanò abbia preso il sopravvento sul 'sacrò, ma il proprietario del bar, riferiscono i locali, a fine giornata era molto soddisfatto dell'incasso

