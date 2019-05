Morta Joanie Laurer, star del wrestling che combattè contro gli uomini: posò per Playboy

LOS ANGELES - L'ex wrestler Joanie Laurer, nota come Chyna, è stata trovata morta sul suo letto nella casa a Redondo Beach, in California. E' stato un amico a fare il ritrovamento, mentre la sua agente ne ha dato notizia sui social. La polizia sta indagando, ma sembra non ci siano segni di violenza. La Laurer potrebbe essere morta per overdose. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso e se l'ex lottatrice abbia assunto alcol e droghe.

"It seems high time for us to reconsider Joanie Laurer not as a bizarre anomaly or helpless victim—but as a groundbreaking hero." @eric_shorey for @NylonMag pic.twitter.com/5XPLN3Llat — Black Phoenix Alchemy Lab (@bpal) 20 aprile 2019

Chyna era diventata molto popolare negli Stati Uniti sul finire degli anni '90, quando combatteva anche contro gli uomini. Riuscì a finire sulla copertina di Playboy e un suo video privato fu diffuso in rete avvicinandola al mondo del cinema a luci rosse. Negli anni 2000 la sua carriera subì un brusco rallentamento e le sue performances sul ring furono sempre meno iniziando la battaglia contro la dipendenza da droga e alcol.



