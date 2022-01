Lunedì 24 Gennaio 2022, 08:03

È partita ufficialmente la corsa al Colle per l’elezione del presidente della Repubblica: oggi pomeriggio, dalle 15, ci sarà il primo voto del Parlamento per eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Sono 24 i grandi elettori abruzzesi: i 3 delegati regionali - il presidente della Regione, Marco Marsilio (Fratelli d’Italia), il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri (Forza Italia), e il capogruppo del M5S, Sara Marcozzi - che, insieme ai 7 senatori e ai 14 deputati eletti in Abruzzo, faranno parte dei 1.009 che formano il corpo elettorale.

Per la prima “chiama” di oggi pomeriggio ci saranno dunque i 21 parlamentari abruzzesi eletti nella scorsa tornata elettorale. Per il Partito democratico ci saranno la deputata Stefania Pezzopane, già senatrice, e il senatore Luciano D’Alfonso, ex presidente della Regione Abruzzo. Per il Movimento cinque stelle: il deputato Gianluca Vacca, sottosegretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel Governo Conte I; le deputate Daniela Torto e Valentina Corneli; il deputato Daniele del Grosso, ex vicecapogruppo del Movimento alla Camera; la deputata Carmela; il senatore Gianluca Castaldi, già componente della Commissione Industria, Commercio e Turismo e della Commissione per la semplificazione; la senatrice Gabriella Di Girolamo e il senatore Primo Di Nicola. Con loro anche il deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro, già consigliere della Regione Abruzzo.

Il deputato Fabio Berardini, ex pentastellato confluito nel Gruppo misto dopo il voto sulla riforma del Mes e successivamente in Coraggio Italia. Tra gli ex Cinque stelle anche il deputato Antonio Zennaro, salito poi sul carro della Lega, e il deputato Andrea Colletti, già capogruppo M5S alla Camera, ora vicepresidente del Gruppo misto-Alternativa. Per la Lega tra i grandi elettori, oltre a Zennaro, ci saranno il deputato Giuseppe Bellachioma, già segretario regionale del partito; il deputato Luigi D’Eramo, coordinatore regionale del Carroccio e il senatore Alberto Bagnai.

Per Forza Italia: il deputato Antonio Martino; il deputato Gianfranco Rotondi, già ministro per l’attuazione del programma di governo del governo Berlusconi IV; il senatore Nazario Pagano, già presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, coordinatore regionale degli azzurri. Sempre tra i grandi elettori del centrodestra ci sarà il senatore Gaetano Quagliariello, eletto con “Noi con l’Italia- Udc”, poi confluito nel gruppo Idea-Cambiamo, di cui è tra i fondatori.