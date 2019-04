Prostituta rapinata mentre fa sesso alla Stazione, giovane scagionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Magrebino assolto dopo aver rapinato ad Avezzano una prostituta nei pressi della stazione ferroviaria mentre stava consumando un rapporto sessuale. Lui, M.M., 30 anni, difeso dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, nell’agosto del 2015, era finito in carcere per tentata rapina. L’uomo, infatti, secondo le indagini dei carabinieri, avrebbe messo in atto un vero e proprio agguato nei confronti della giovane prostituta nigeriana. Aveva atteso che consumasse un rapporto sessuale con un altro marocchino e l’aveva sorpresa alle spalle strappandole la borsa. L’aveva anche strattonata violentemente per stordirla per poi scagliarsi su di lei. L'accusa era che l'avrebbe gettata a terra e colpita con ripetuti calci su tutto il corpo.L’invocazione d’aiuto richiamò l’attenzione di qualcuno che avvertì i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Avezzano che dopo aver assistito la vittima rintracciarono l'uomo che si era dato alla fuga e lo arrestarono per tentata rapina. Il giudice delle indagini preliminari convalidò l'arresto e lo rinchiuse nel carcere di Avezzano. L’altro giorno il giudice del Tribunale di Avezzano lo ha assolto.