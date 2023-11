Proposta di matrimonio sul lago di Scanno, è la prima fatta sul “sentiero del cuore”: la romantica storia di Fabio e Arianna

E’ stata la prima promessa di matrimonio, fatta, sul sentiero del cuore. Decisamente di buon auspicio, perché l’anno dopo, sono seguite le nozze, celebrate nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma. Protagonisti, Fabio Ciani, 34 anni, esperto in economia e management e Arianna Bresciani, 32 anni, psicologa e psicoterapeuta, entrambi romani. Una storia romantica, nata a Scanno, sul sentiero che sovrasta il lago a forma di cuore. Era il 24 giugno del 2021, quando Ciani ha chiesto la mano alla donna della sua vita dopo 14 anni di fidanzamento. Inaugurando, così, la prima proposta di matrimonio, in uno dei luoghi simbolo del centro lacustre di Scanno, in Abruzzo. Tutto è iniziato quando Arianna Bresciani, ignara delle intenzioni del futuro marito, andò con lui in Abruzzo per una gita fuori porta nel piccolo borgo del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Faceva molto caldo a Roma e la ricerca di un po’ di fresco della montagna era un po' l'obiettivo del viaggio. Così, la coppia, all’epoca fidanzati, partirono per l’Abruzzo, raggiungendo la Valle del Sagittario. Sempre su idea di Fabio Ciani, fecero un’escursione sul sentiero del cuore. Una volta raggiunto il punto più alto, molto ventilato e dove è possibile ammirare il panorama spettacolare del bacino, Fabio si inginocchiò chiedendo ad Arianna di sposarlo, mettendole l’anello al dito. Uno scatto, ha immortalato, per sempre, quel momento meraviglioso. Da quel giorno, altre coppie raggiungono il luogo in salita, immergendosi nel bosco, percorrendo oltre due chilometri, per circa un’ora di cammino, fino ad arrivare sulla terrazza panoramica: da qui, si può ammirare il più grande bacino imbrifero a sbarramento naturale, del centro Italia, ricompreso nell'area contigua del Pnalm. Uno specchio lacustre, oggetto di studi da parte degli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma, circa il mistero delle onde anomale, dovute, forse, alla presenza di corpi magnetici nel fondale.

«Siamo una coppia dall’ormai lontano ottobre 2009 e con amore e stima reciproca, abbiamo deciso di fare un passo così, per noi, importante - affermano Fabio e Arianna - Ci conosciamo dai tempi dei banchi di scuola e prima ancora di sapere che sarebbe nato questo grande amore, c’è stata una grande amicizia. È passato un anno e mezzo da quel sì, deciso ed emozionato e tutto procede nel verso giusto. C’è solo una cosa che ci dispiace: il non poter rivivere una giornata così indimenticabile. Scanno per noi è casa: la nostra bomboniera di nozze è stata infatti il suo simbolo più rappresentativo.

Abbiamo chiesto di realizzare dei bracciali con la forma del nostro amato lago. Qui è dove gli amici che si vedono poco, mantengono l’affetto e la gioia nel ritrovarsi e passare delle giornate immersi nella natura, divertendosi e rilassandosi. Non avremmo potuto avere cornice migliore per un giorno così importante. Ovviamente è proprio a Scanno, in riva al suo meraviglioso e romantico lago, che abbiamo deciso di festeggiare il nostro primo anno da marito e moglie e chissà quanti a venire».