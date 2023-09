Christian De Sica, nozze vip per la figlia in Abruzzo: ci sono Verdone e la Ferilli

La fashion designer Maria Rosa De Sica, figlia dell’attore Christian, ha scelto Abruzzo e Molise per il suo matrimonio con l’architetto Francesco Valentini. Cerimonia nel Santuario della Madonna in Saletta, situato nel piccolo centro molisano di Castel del Giudice. Un paese completamente blindato dalle forze dell’ordine, quello di Castel del Giudice, per l’arrivo degli sposi, già genitori della splendida Bianca, una bambina nata nel mese di febbraio che ha reso nonno Christian. Maria Rosa De Sica, per il suo Sì, ha scelto un abito bianco lungo, tradizionale. Tra i capelli castani, lunghi e mossi, spuntavano fiori colorati di campagna. Bellissima nella sua semplicità e fortemente emozionata, è stata accompagnata all’altare da suo padre, che vestiva un elegante abito blu. Anche il bouquet della sposa, variopinto e davvero originale.

Francesco Valentini, invece, ha indossato un abito grigio con la cravatta bianca realizzata su misura da Marinella, personalizzata con la scritta “Francesco e Maria Rosa 10 settembre 2023”.

Intorno alle ore 14 sposi e invitati hanno raggiunto il vicino Comune di Castel di Sangro per il pranzo nuziale organizzato nel ristorante Casadonna Reale dello chef pluristellato Niko Romito. Il ricco menù ha rispecchiato fedelmente le tradizioni abruzzesi. La torta, classica, come ai vecchi tempi. Tra gli ospiti, oltre ai familiari dei neo sposi e gli amici, Carlo Verdone, zio della sposa e amico fedele di Christian, poi Sabrina Ferilli, Lorenzo De Silvestri difensore della squadra di calcio del Bologna, Barbara Fumagalli ex moglie del pilota si Superbike Niccolò Canepa, scelta tra le tentatrici di Temptation Island Vip 2018.

Davvero simpatica la performance musicale di Christian De Sica che al pianobar ha cantato “Fly me to the moon”, brano reso celebre da Frank Sinatra, conquistando gli invitati e tutto lo staff di Romito. Alle 17,30 i fuochi d’artificio hanno illuminato i cieli di Castel di Sangro. La sera precedente De Sica e tutto il gruppo hanno banchettato con caciocavallo, arrosticini, pannocchie e bevande locali.