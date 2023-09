Precipita dalla finestra mentre cerca di entrare in casa: grave

Si è arrampicato per entrare nella casa dei genitori e è precipitato dal secondo piano: un 41enne è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, verso le 18, in via Montello a Giulianova. Secondo quanto riferito da alcuni vicini, D.B.K., 41 anni, originario della Polonia ma residente da tempo nella città costiera, aveva discusso con i genitori qualche ora prima dell'incidente. Gli avevano chiesto le chiavi di casa, quindi è rientrato in casa e si è arrampicato fino al secondo piano.

Poi, per cause ancora in fase di accertamento, molto probabilmente ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico commotivo e un altro trauma alla gamba destra. I soccorsi sono stati allertati da alcuni passanti che hanno visto l'uomo precipitare a terra. Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari, dopo aver stabilizzato il paziente, lo hanno trasportato al Mazzini di Teramo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi. Per tutte le verifiche del caso, l'ascolto dei testimoni e dei genitori dell'uomo, sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia.