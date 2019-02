Precipita nel cantiere sotto gli occhi del figlio: morto il direttore dei lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l'ha fatta Silvano Tontodimamma, il 60enne originario di Penne ma residente ormai da tempo a Pescara, che era rimasto gravemente ferito mercoledì pomeriggio in un cantiere edile dei Colli, di cui fra l'altro era direttore dei lavori. Ieri mattina, è morto nel reparto di Rianimazione, in cui era ricoverato in prognosi riservata. Era stato anche sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma non si è mai ripreso. Il quadro clinico non ha mai mostrato miglioramenti. Ieri, poco dopo le 9, il tragico epilogo.Sin dall'inizio della vicenda sono stati informati i carabinieri della stazione di Pescara Colli e della compagnia di Pescara, che si stanno occupando ora di fare chiarezza e pertanto di verificare se possano esserci responsabilità e se siano state rispettate all'interno del cantiere tutte le norme di sicurezza. Da quanto emerso, il 60enne sarebbe precipitato da una impalcatura, facendo un volo di circa quattro metri, mentre stava ultimando alcuni lavori edili in strada Valle Fuzzina. Un dramma trasformatosi purtroppo in tragedia che si è consumato davanti agli occhi del figlio e degli altri operai, che hanno dato immediatamente l'allarme.