Notte di terrore per un imprenditore: rapina nella notte, picchiato il figlio

PRATOLA PELIGNA - Nottata di terrore per un imprenditore edile e per la sua famiglia. Intorno alle 3, infatti, una banda composta da cinque persone è entrata all'interno della villetta dell'uomo, in una zona periferica e piuttosto isolata di Pratola.

Il commando, sotto la minaccia delle armi, ha bloccato l'imprenditore e i suoi familiari, moglie e figlio, legandoli. A quel punto i malviventi si sono fatti aprire la cassaforte per prelevare denaro e preziosi.

Il figlio dell'imprenditore è stato malmenato perché ha provato a reagire.

Il colpo è durato circa un'ora e mezza. Indagano i carabinieri.