L'AQUILA - Un pony a "passeggio" in città. Sorpresa all'Aquila per gli automobilisti che lungo viale Corrado IV si sono trovati a dover schivare un piccolo cavallo. L'animale è stato bloccato, fortunatamente senza conseguenze, anche grazie al pronto intervento della Polizia, in attesa di Asl e Forestale.

Ultimo aggiornamento: 11:58

