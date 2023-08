Prende a pugni il poliziotto, bloccato con il Taser. La prima volta a Sulmona

Un 36enne residente a Sulmona è stato bloccato con l'utilizzo del "taser" nel pomeriggio di ieri dopo aver aggredito un agente di polizia che era intervenuto presso la sua abitazione. Si tratta del primo caso in Valle Peligna.

Il ricorso al taser si è reso necessario poiché il giovane avrebbe sferrato due forti pugni al volto di un operatore di Polizia, costretto alle cure del pronto soccorso. La Squadra Volante del Commissariato era intervenuta nell'abitazione del 36enne, su richiesta della madre, poichè lo stesso avrebbe dato in escandescenza in casa. Poi la violenta reazione che ha fatto scattare l'intervento con il taser.

Per protocollo, a quel punto, la polizia ha attivato il numero di emergenza del 118. L'uomo è stato quindi trasportato in ospedale in attesa del trasferimento presso il reparto di psichiatria dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila.