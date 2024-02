Lunedì 19 Febbraio 2024, 07:58

TERNI Si trova ricoverato al reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria un ternano di 23 anni coinvolto in una lite all'esterno di una discoteca. Il giovane sarebbe stato colpito da un coetaneo con un pugno o uno schiaffo e sarebbe caduto rovinosamente a terra, sbattendo violentemente la testa contro un cordolo di cemento, avrebbe cercato di rialzarsi perdendo però conoscenza, poi l'arrivo di un'ambulanza ed il trasporto al Pronto Soccorso dove i medici lo hanno subito trasferito al reparto di Neurochirurgia per ridurre un edema cerebrale. Le sue condizioni sono definite gravi e la prognosi è riservata.

Il grave episodio è accaduto intorno alle due e mezzo del mattino di domenica, quando la festa all'interno del locale di via del Sersimone era già iniziata da tempo. Il ternano era arrivato dopo la cena spettacolo che si era tenuta poco prima insieme ad un gruppo di amici richiamati dal tema della serata che era legato agli anni Duemila. Un locale frequentato da tanti giovani come sabato sera, a controllare che non ci siano eccessi i titolari della discoteca schierano sempre alcuni "buttafuori".Intorno alle due del mattino il giovane sarebbe stato avvicinato da un altro ragazzo, qualche spinta e parolaccia di troppo per una lite nata poco prima, probabilmente alimentata anche dall'alcol bevuto durante la serata.Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri arrivati nel giro di pochi minuti, il ternano è caduto a terra battendo la testa, soccorso dagli amici in attesa di un'ambulanza.Nel frattempo è stato fermato ed ascoltato il ragazzo che lo avrebbe aggredito e che è stato poi portato in caserma dove ha riferito di essere intervenuto per difendere un suo amico e di non pensare di poter ferire così gravemente il giovane ternano, che tra l'altro conosceva. Sono stati ascoltate una decina di giovani e tutti hanno confermato la ricostruzione dello schiaffo e della caduta rovinosa. Poi, la paura per lo stato del ragazzo colpito e rimasto a terra in stato di semi incoscienza .Ieri mattina, dopo l'interrogatorio in caserma e dopo aver ascoltato gli altri testimoni, l'aggressore è stato denunciato a piede libero per lesioni gravissime e rilasciato. Mentre, gli amici ed i parenti sono corsi all'ospedale dopo che hanno saputo che il giovane fosse ricoverato in terapia intensiva. Questa mattina si saprà se il giovane, dopo l'operazione, possa considerarsi fuori pericolo.