Pineto, vince alla lotteria una casa da mezzo milione

Nell’estrazione di sabato 22 giugno, è stata vinta a Pineto (Teramo) la casa garantita n°6 del valore di 500.000 di euro. Grazie all’iniziativa di VinciCasa “Vincesi Casa Garantita” presso il punto vendita Sisal Tabacchi, in via D’Annunzio 41. «Pensiamo che il fortunato vincitore sia qualcuno del quartiere – dice Il titolare della tabaccheria Stefano Lupinetti – anche perché abbiamo una clientela fissa. Sono sempre i soliti a giocare. Comunque lo stiamo aspettando per festeggiare. Nel caso non si dovesse far vivo in settimana, una festicciola la faremo lo stesso. Che dire, con 500mila euro di vincita speriamo si ricordi di noi».Nell'estrazione di sabato, nessun giocatore ha indovinato la cinquina vincente estratta formata dai numeri 1 - 13 - 27 - 30 - 35, ma c'è stato ugualmente un vincitore premiato. Gli è bastato verificare che il codice vincente estratto 0980BPE 173012 fosse proprio quello stampato sulla ricevuta della sua giocata, fatta presso il Punto di Vendita Sisal "Tabacchi" di Via D'Annunzio 41 a Pineto, per aggiudicarsi la casa garantita n°6. Il gioco consiste nel scegliere 5 numeri su 40. Il premio è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti: 200.000€ corrisposti subito, in denaro; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovare quella che desidera.