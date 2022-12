Vacanze di Natale in Abruzzo, Ciro Immobile prenota un intero resort

Natale in famiglia, per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio e della Nazionale ha prenotato l’intero resort “Il Gatto Bianco”, gestito dai coniugi Roberto Donatelli e Patrizia Rainaldi, dalla vigilia di Natale fino al prossimo 2 gennaio. Ma prima di decidere la location ideale, dove trascorrere le festività natalizie con i suoi familiari, aveva effettuato diversi sopralluoghi sul territorio. Scegliendo, poi, “Il Gatto Bianco” di Pescocostanzo, in provincia dll'Aquila. Una struttura esclusiva, elegante, dove si respira il calore della baita di montagna e ha ospitato circa una ventina di persone, in una località, non distante da Napoli, dove risiedono i genitori di Immobile, e da Roma, dove risiede dal 2017 con la moglie, l’influencer Jessica Melena e i suoi quattro figli. Jessica è abruzzese, originaria di Bucchianico, in provincia di Chieti. Ha conosciuto il calciatore quando lui giocava nel Pescara di Zeman. Poi il matrimonio, nel santuario di San Camillo di Bucchianico.

Quello della vigilia di Natale è stato un cenone classico per la famiglia Immobile. Rigorosamente a base di pesce. Cucinato con gusto e perfezione. A fine pasto, una torta tipica abruzzese, con pan di Spagna, cioccolato e crema. Poi, lo scambio dei regali sotto l’albero. Anche il menù del 25 dicembre ha rispettato la tradizione abruzzese: brodo, cannelloni e carne di agnello. Il tutto, arricchito da dolci natalizi napoletani. Nel pomeriggio, l’intera famiglia si è recata a messa, per poi svagarsi in una tombolata, intorno al camino. «La presenza nel nostro comprensorio di personaggi noti al grande pubblico nazionale e internazionale come Ciro Immobile- commenta l’albergatore Donatelli- testimonia la valenza e le ottime potenzialità che abbiamo. Ma che vanno assolutamente sollecitate, in un’azione più mirata, nella promozione di un comprensorio di qualità, che non ha nulla da invidiare alle località più blasonate. Ieri, abbiamo avuto personaggi politici. Oggi, un grande uomo di sport. Per domani, auspichiamo che attraverso la Film commission, si possa comunicare la valenza del nostro comprensorio, quale location ideale di personaggi del cinema. La mancanza di neve ha impedito un aspetto più di colore che di sostanza, visto che i calciatori, come da contratto, non possono sciare. Oggi Immobile e famiglia hanno visitato le “Toppe del Tesoro”. Dall’alto, hanno avuto una visione complessiva dei nostri paesi e delle attrezzature riferite agli impianti da sci». Nei prossimi giorni, arriverà anche il centrocampista o attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, col quale Immobile ha dialogato per telefono, esaltando le bellezze dell’Altopiano.