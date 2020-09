In città scippi a raffica. L’ultimo, martedì sera attorno alle 21.30, in via Luisa D’Annunzio vicino all’ufficio postale di Pescara. A farne le spese, una donna di 50 anni. Era andata appena a prelevare dei soldi al bancomat, per fortuna non molti, e stava camminando lungo il marciapiede quando le si è accostata una macchina e, con un gesto repentino, una persona a bordo le ha sfilato il portafoglio dalla borsa per poi darsi alla fuga. La donna è caduta a terra, riportando per fortuna solo qualche escoriazione. Subito sono stati allertati i soccorsi. Insieme a due pattuglie della squadra volante, che si sono occupati degli accertamenti, è arrivata sul posto anche un’ambulanza della Misericordia. Non è stato però necessario il trasporto al pronto soccorso. Ed ora, sulla base del racconto della donna e di altre testimonianze, la polizia sta cercando di risalire alla vettura e quindi al o ai responsabili. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che potrebbero fornire elementi utili.

Ultimo aggiornamento: 09:18

