Nella vita la divisa la indossa davvero, e anche con merito. Di autentiche "missioni impossibili" ne ha fatte, salvando automobilisti dalle fiamme, soccorrendo persone in pericolo, sulle strade come sulle piste da sci. Questo raccontano benemerenze ed encomi raccolti in tanti. Ma di trovarsi sul set con Tom Cruise di “Mission Impossible 7” non lo avrebbe immaginato.

C'è anche un poliziotto della questura di Pescara tra quelli selezionati per le riprese del nuovo film dell'attore americano, in corso a Roma. Il loro ruolo? Guidare le vere volanti impegnate negli inseguimenti mozzafiato tra i vicoli della capitale. Con la "mission" di riportarle senza un graffio in autodrappello.

Ultimo aggiornamento: 09:38

