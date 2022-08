Addio al barone Gino Maria Coppa: è morto a Roma a 98 anni

Se ne va una figura di primissimo piano dell’impresa agricola e dell’aristocrazia fondiaria. Gino Maria Coppa, barone di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, dove era ancora titolare imprese agricole, è morto ieri nella sua residenza romana. Aveva 98 anni. È stato fra i soci fondatori del Rotary club Pescara e guardia nobile del Santo Padre. In campo professionale ha ricoperto il ruolo di dirigente della Confagricoltura di Pescara e cariche in vari enti economici agricoli. I funerali domani alle 11 a Roma nella chiesa di San Lorenzo in Damaso; martedì una messa nella chiesa di Marina di Città Sant’Angelo.