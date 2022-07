Golf car ribaltata: morto Daniel Dragomir, 57 anni

Vasto sconvolta per la morte di Daniel Dragomir, il 57enne che guidava la golf car ribaltatasi domenica 24 luglio all'interno del camping La Grotta del Saraceno nella zona di Punta Penna.

L'uomo dopo essersi ribaltato con il mezzo era apparso subito in gravi condizioni ed era stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Pescara. Qui è stata dichiarata la morte cerebrale del lavoratore. La Procura ha disposto l'autopsia per appurare le esatte cause del decesso. Sul caso indagano i carabinieri di Vasto che hanno sequestrato il mezzo. Il 57enne ha perso il suo controllo e si è ribaltato non trovando scampo pur lanciandosi fuori in extremis. Per l'ultimo saluto bisognerà attendere quindi lo svolgimento dell'esame autoptico.

Esami approfonditi saranno effettuati anche sul mezzo elettrico sul quale Dragomir stava viaggiando. Bisognerà capire le condizioni della golf car e in particolare verificare il funzionamento dei freni. Dalla perizia gli inquirenti attendono di capire se il mezzo era perfettamente funzionante e si è trattato di una fatalità o aveva qualche difetto, circostanza che se conosciuta avrebbe potuto evitare il tragico epilogo.