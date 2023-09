Sbalzato dal trattore, Matteo muore dopo 10 giorni a 29 anni

Ha lottato silenziosamente finché ha potuto, ma non ce l’ha fatta. Matteo Sablone, il ventinovenne di Civitella Casanova, vittima di un incidente mentre stava lavorando in campagna è morto ieri mattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Pescara. In ospedale era arrivato privo di conoscenza e, secondo indiscrezioni, non si sarebbe mai ripreso: dopo dieci giorni, ieri mattina, è iniziato il periodo di osservazione necessario, per legge, a dichiarare la morte cerebrale. In questi giorni il ragazzo è sempre stato circondato dall’affetto dei suoi familiari, che non lo hanno abbandonato neanche per un attimo.

L’incidente si è verificato lo scorso 31 agosto nelle campagne di Loreto Aprutino e la dinamica è ancora in corso di accertamento, perché il giovane, al momento dei fatti era solo. Stava lavorando sul terreno di proprietà di un’azienda vitivinicola. Aveva una notevole esperienza nella conduzione e nell’utilizzo dei mezzi agricoli. Secondo i primi accertamenti stava traportando dei bancali tra i filari delle vigne quando è stato sbalzato a terra dal trattore che conduceva. P

otrebbe essersi trattato anche di un movimento imprevisto del carico.

E’ finito a terra e ha battuto la testa in maniera particolarmente violenta, perdendo con molta probabilità subito conoscenza. Sono proprio al capo le lesioni più importanti. Quando sono stati allertati i soccorsi, vista la gravità del caso, il ragazzo è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale. Arrivato in pronto soccorso in codice rosso, le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi. Tanto che nonostante le cure non è riuscito a salvarsi. Subito dopo l’incidente, in contrada Poggio Ragone, frazione di Passo Cordone, sono arrivati per i rilievi i carabinieri della stazione di Loreto Aprutino e anche il personale dell’ispettorato del lavoro per le verifiche di competenza. I carabinieri, coordinati dal capitano Roberto Lunardo, hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente e di capire anche quali siano state le cause che hanno portato il giovane ad essere sbalzato dal trattore.