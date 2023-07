Pescara, addio al super tifoso disabile Federico Della Torre: aveva 35 anni

Non ce l'ha fatta Federico Della Torre, il 35enne di Spoltore tifosissimo del Pescara e atleta disabile, morto l'altro ieri mattina dopo l'ennesimo aggravamento della patologia che da anni lo costringeva in carrozzina. Ricordato da tutti come un ragazzo solare e innamorato della vita, era molto determinato anche in battaglie per i diritti umani, dando spesso il proprio contributo alla causa.

Una di queste, molto eclatante, la rammenta Claudio Ferrante di Carrozzine determinate: «Non potrò mai dimenticare il suo contributo in occasione della protesta all'Adriatico di Pescara nel 2012, quando gli accessi per i disabili erano limitati e Federico si era incatenato davanti allo stadio insieme ad altri, ottenendo quanto sperato. Infatti, l'impianto sportivo ora è senza barriere e con 90 posti dedicati a chi deambula in carrozzina. Un ragazzo che non si lamentava mai delle sue condizioni, è stato un insegnamento per tutti».

Ma la sua passione sportiva non era limitata al tifo per la squadra biancazzurra. Aveva praticato l'hockey in carrozzina nella squadra degli Sconvolts Pescara di cui era presidente, nata grazie all'impegno dell'unione italiana lotta alla distrofia muscolare.

Si era tanto prodigato per mantenerla attiva nonostante le oggettive difficoltà logistiche. E nel 2013, agli Sconvolts, è stato tributato un importante premio speciale dalla città di Pescara, in occasione della cerimonia di premiazione degli alunni più bravi.

Il consigliere comunale di Montesilvano Enea D'Alonzo, ex assessore allo sport traccia un profilo sportivo del compianto Federico: «Era un ragazzo innamorato dello sport, tifava il Pescara ma seguiva anche il futsal. Mi interpellava spesso, specie qualche anno fa quando ero assessore allo sport, per richieste sulla possibilità di utilizzo di impianti sportivi per la pratica dell'hockey in carrozzina». Anche sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio per la morte di Gianluca. Questa mattina ci sarà la benedizione della bara, su cui sarà posta la maglia di Gianluca Lapadula che il calciatore aveva regalato a Federico.