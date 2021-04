2 Aprile 2021

di Alessandra Di Filippo

(Lettura 2 minuti)







Addio al vigile urbano più longevo d'Abruzzo sicuro e quasi certamente anche d'Italia. E' morto ieri all'età di 107 anni Mario Della Guardia, sino alla metà degli anni 70 una delle colonne portanti del comando di Pescara e memoria storica della città. Nato nel 1914 ad Ortona, ha sempre vissuto e lavorato nel capoluogo adriatico. A ricordarlo con affetto e profonda stima è Giuseppe Chingoli, vice comandante emerito della polizia municipale.

«Era un uomo molto garbato, elegante e di una intelligenza aperta. Quando nel 1976 entrati a far parte della municipale, dopo essere stato ufficiale dei carabinieri, Della Guardia fu una delle prime persone che conobbi. Il giorno in cui presi servizio al Comando di Pescara, che allora si trovava vicino al municipio, venne a salutarmi nel mio ufficio con il suo cagnolino, un barboncino, da cui non si separava mai. Lui era già andato in pensione, ma ci tenne a darmi il benvenuto. Come fosse ieri, ricordo che, nel presentarsi, mi disse “sono guardia di nome e di fatto”. Poi mi parlò di quello che era stato il suo lavoro, di Pescara, dei servizi, della viabilità. All'epoca non c'era l'autostrada e quindi tanto traffico si riversava in città. Dopo quel primo giorno, ha continuato ogni tanto a venirmi a trovare in ufficio. Qualche volta capitava anche che lo incontrassi per strada con il suo cagnolino. Era sempre cortese e poi aveva un aspetto curato e parlava un italiano perfetto. I funerali si terranno oggi alle 10.30 nella chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria nel quartiere Zanni, dove viveva.