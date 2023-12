Schianto in moto nelle Marche: muore a 49 anni meccanico residente a Montesilvano

Si è schiantato con la moto contro il guardrail ed è morto sul colpo. Il 49enne Cristian La Ferla, meccanico, originario di Caltanissetta ma residente a Montesilvano, in provincia di Pescara, è deceduto ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 16 sul tratto acquasantano della Salaria, tra le frazioni di Favalanciata e Quintodecimo, in provincia di Ascoli Piceno, nelle vicine Marche. Per cause al vaglio dei carabinieri di Acquasanta giunti sul posto per i rilievi di rito, quella che doveva essere una giornata all’insegna della passione per la moto, da condividere insieme con altri due centauri, si è trasformata in una tragedia.



Stando a una prima ricostruzione dello schianto, i tre motociclisti erano partiti per un giro sui tornanti dei monti Sibillini quando, nel pomeriggio, probabilmente mentre facevano ritorno a casa percorrendo la Salaria in direzione di Ascoli, giunti nei pressi del bivio per Capodirigo, Cristian ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro il guardrail posto al margine della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo, il quarantanovenne è stato sbalzato via e la moto ha proseguito la sua corsa per una trentina di metri. Sono stati i suoi amici a richiedere immediatamente i soccorsi. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Verde del presidio di Acquasanta ma i sanitari, giunti sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso di Cristian La Ferla. Lo schianto contro il guardrail ha provocato lesioni che non hanno lasciato scampo al motociclista che è deceduto sotto gli occhi dei suoi amici. Spetterà ora ai militari dell’Arma della stazione di Acquasanta, anche attraverso la loro testimonianza, ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare le cause che hanno fatto perdere il controllo della moto al meccanico.