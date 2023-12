Morto il ristoratore Marcello Cichetti: era il patron di Villa Chiara, location per i banchetti di nozze

È scomparso prematuramente Marcello Cichetti, il titolare del ristorante Villa Chiara di Città Sant’Angelo. L’imprenditore, che lascia la moglie Rossana e il figlio Gianmario, non c’è l’ha fatta a superare una serie di patologie che lo hanno stroncato a soli 63 anni. Era considerato il pioniere della ristorazione nuziale, tanto che la sua attività era tra le più gettonate a partire dagli anni ’70. Ma anche tanti gli amici frequentavano la sua creazione, una villa gentilizia di contrada Colle di Sale appartenuta ai baroni Sorricchio, come il presidente del Delfino Pescara Daniele Sebastiani.

Chi lo conosceva racconta di una persona mite, gioviale, altruista, oltre che molto intraprendente.

Un vero genio dell’ospitalità. Queste le considerazioni del suo amico Paolo De Carolis in commovente post su facebook: «Non è un giorno come un altro, è un giorno tristissimo: sei andato via anche tu. Lo hai fatto come facevi sempre nel tuo porto sicuro di Villa Chiara, locus amoenus, che hai creato, voluto, difeso e combattuto contro tutto e contro tutti: alla chetichella, insalutato ospite. Restano il tuo sorriso e il tuo buon cuore, mi mancherai tantissimo». Il rito funebre si celebrerà oggi pomeriggio alle ore 14,30 nella Collegiata di San Michele Arcangelo, a Città Sant’Angelo.