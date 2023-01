Furto di cibo al supermercato a Natale: donna di 43 anni arrestata per rapina, c'è anche una complice

i carabinieri di Montesilvano hanno arrestato una donna straniera di 43 anni, sottoposta all’affidamento in prova ai servizi sociali. È stata riconosciuta responsabile, insieme a una complice, di una rapina impropria commessa in un supermercato la vigilia di Natale. Le due donne, dopo aver rubato alcuni alimenti dagli scaffali, hanno cercato di guadagnare una via di fuga aggredendo l’addetto alla sicurezza che aveva scoperto il furto. Le indagini dei carabinieri hanno incrociato gli elementi emersi dall’esame dei filmati con i dati riguardanti le vetture in sosta nel parcheggio, fino a identificare una delle autrici del colpo.