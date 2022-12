Ruba medicine e sferra un pugno al farmacista che lo insegue: arrestato per rapina

Scappava per strada, in pieno centro di Pescara, inseguito a brevissima distanza da un uomo in camice bianco. Non che sia una scena consueta, ma ha immediatamente attirato l'attenzione di un agente della sezione antirapina della squadra mobile della questura. Che in un attimo ha deciso di intervenire e ha bloccato il fuggitivo. Anche l'uomo in camice bianco è arrivato poco dopo: era un farmacista che stava cercando di acciuffare la persona che, ha raccontato, aveva portato via un po' di merce dal suo esercizio.

Una spesa natalizia anticipata che, probabilmente, sarebbe stata reimmessa sul mercato a prezzi scontati. Merce che effettivamente l'altro uomo aveva con sé. E che aveva deciso di tenersi bella stretta: infatti ha provato di nuovo a fuggire e, per farlo, ha sferrato un pugno al volto del farmacista. Poi ha ingaggiato un confronto fisico anche con il poliziotto: lo ha ferito, ma non è riuscito ad evitare che lui lo immobilizzasse. Una volta immobilizzato il malvivente è stato controllato e, con il coordinamento del dirigente Gianluca Di Frischia, condotto negli uffici della squadra mobile. Lì è stato identificato: si tratta di un uomo di trentadue anni, ben conosciuto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia. In particolare, tra l'altro, proprio nel corso della scorsa estate era stato sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Pescara: provvedimento che è ancora in atto e che ieri avrebbe dunque violato.

In più, attualmente, era anche ricercato per la notifica di un ulteriore foglio di via, questa volta riguardante il territorio del comune di Montesilvano. Entrambi i provvedimenti sono stati adottati dal questore di Pescara, Luigi Liguori.



Il valore dei beni trafugati dalla farmacia è di circa duecento euro. Mentre l'uomo si trovava in caserma sia il farmacista che l'agente di polizia sono stati accompagnati al pronto soccorso per essere visitati e curati. Il primo, per il pugno ricevuto al visto è stato considerato guaribile in quattro giorni, l'altro ha invece una prognosi di dieci giorni. Al termine dei controlli in questura il trentaduenne è stato arrestato per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere denunciato perché inosservante della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Pescara. Adesso è in attesa che il provvedimento venga convalidato dal magistrato. Sono i primi passi della piccola mala di Natale, quella che si risveglia per gli affari legati alla festività.