Montesilvano, addio al maresciallo Giancarlo Cipolletti, ex consigliere comunale

La città di Montesilvano piange Giancarlo Cipolletti scomparso dopo una lunga malattia, all’età di 71 anni. Era stato consigliere comunale per due volte dal ’95 al ’99 con Renzo Gallerati e dal 2007 al 2012 con Pasquale Cordoma nelle file di Alleanza nazionale e Rialzati Abruzzo. Aveva indossato per molti anni la divisa dei carabinieri, rimanendo legato all’Arma, anche in pensione, all’interno dell’Associazione carabinieri di Montesilvano. Si era sempre impegnato in associazioni di volontariato, lavorando in difesa dei più deboli. I funerali oggi alle 14,30 nella chiesa San Giovanni Bosco, a Villa Verrocchio, quartiere dove abitava.

La notizia del suo decesso è circolata in poche ore, rattristando amici e conoscenti, tutti lo stimavano e lui, nonostante la malattia, continuava ad affrontare la vita con una punta di ironia, quasi in modo scherzoso. Salutava tutti, in sella al suo scooterone e tutti gli rispondevano con calore. «Montesilvano perde una persona per bene e generosa» dice il primo cittadino Ottavio De Martinis ricordando quanto Giancarlo amasse la sua divisa.