Mattia Giancola stroncato dalla malattia a 29 anni. «Era il ragazzo più buono del paese»

Il Comune di Acciano, nella bassa valle dell'Aterno, oggi sarà in lutto per la morte di un suo giovane concittadino. «La morte di un ragazzo così giovane in una comunità così piccola sconvolge e turba tutti perché tutti, appunto, ci si conosce»: così il sindaco Fabio Camilli parla della scomparsa del giovane Mattia Giancola, i cui sogni di giovane sono stati spezzati a causa di una lunga malattia a soli 29 anni.

Per lui oggi sarà giorno di lutto cittadino. Oggi Acciano gli rende l'ultimo saluto, il funerale nella chiesa del piccolo Comune è fissato alle ore 15, ma questo giovane così sfortunato ma tanto amato sarà ricordato con le bandiere a mezz'asta ma anche con l'interruzione delle attività commerciali nell'orario delle esequie.

«Mattia era- dice il sindaco Camilli al Messaggero- e mi dispiace immensamente parlarne al passato, uno dei ragazzi più buoni e miti della nostra comunità. Aveva una condizione di salute precaria da tempo e purtroppo non ce l'ha fatta. Io personalmente sono molto legato alla famiglia perché il fratello più grande è anche un consigliere comunale. Ma al di là del ruolo istituzionale, la morte di un ragazzo così giovane in una comunità così piccola fa male a tutti».

In una lettera, gli amici di sempre hanno ricordato «la dedizione di Mattia nel partecipare alle manifestazioni organizzate in paese, dalle Feste di Maggio per la patrona Santa Petronilla, alla festa della pizza fritta in agosto con l'associazione Achillopoli di cui era socio, fino a voler essere presente ad assistere, la scorsa estate, alla Partita del cuore tra Acciano e Molina in ricordo di Emanuele Urbani e in occasione dell'inaugurazione del campo polivalente di Acciano, dove tante volte in passato aveva giocato a calcetto. Sempre presente e disponibile ad aiutare tutti, mancheranno il suo sorriso e la sua battuta sempre pronta ma indimenticabile sarà per tutti l'esempio della sua forza e della tenacia con cui negli ultimi anni ha sfidato e combattuto la malattia».

Per tenere vivo il suo ricordo, è stata promossa in paese una raccolta fondi in favore di un'organizzazione che si occupa di ricerca e di assistenza ai malati.