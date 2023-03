Industria in lutto, morto Romeo Cifeca: aveva 65 anni

Ha destato profonda commozione in tutta la provincia di Teramo e non solo, la morte di Romeo Cifeca, 65 anni, conosciuto dirigente dell'industria Metallurgica Abruzzese, di Tortoreto. Originario di Giulianova, residente a Teramo, è stato il braccio destro di Francalberto Cavatorta, fondatore dell'impresa in Abruzzo negli anni 70. Dopo aver lavorato nell'azienda per 47 anni, Cifeca era andato in pensione nel gennaio di un anno fa. «Oggi (ieri ndr) - dice Luciano Montecchia, amico e collega di Romeo - è scomparso una delle persone che incontri poche volte, ma le porti sempre nel cuore. E' entrato nella Metallurgica Abruzzese, fin da ragazzo, come operaio, lavorando in trafila. In breve tempo, ha fatto esperienza in tutti i reparti della fabbrica, fino a diventare un prezioso dirigente con compiti importanti, di programmazione dell'intera produzione aziendale. Oltre alla sua dedizione al lavoro - sottolinea Montecchia - voglio ricordare anche la sua determinazione e intelligenza, tanto che pur lavorando in fabbrica riuscì a diplomarsi in ragioneria. È stato un ottimo uomo d'azienda, per noi come un capo». A Romeo Cifeca, purtroppo, circa 10 mesi fa, era stata diagnostica una grave malattia. «Abbiamo fatto di tutto - dice amareggiato Montecchia - per cercare di curare la patologia che l'aveva colpito, è stato ricoverato anche all'ospedale San Raffaele, a Milano, ma non c'è stato nulla da fare. Se ne è andato senza soffrire, la sua morte sarà un vero rimpianto, sia a livello umano che come collega di lavoro».



Il ruolo di Romeo Cifeca è stato di grande rilevanza per l'azienda metallurgica che lo aveva incaricato di occuparsi delle relazioni commerciali per tutto il Centro-Sud dell'Italia, nonché nelle diverse sedi estere della ditta italiana, in Francia, Romania, Inghilterra, America e altri Paesi. Inoltre, grazie alla sua visione, la Metallurgica Abruzzese è riuscita a essere attrice nel progetto dell'architetto Renzo Piano, "Stavos Niarchos", di Atene. Il dirigente commerciale era anche un appassionato d'arte e di musica, inserite nella realtà industriale in collaborazione con l'artista Edoardo Tresoldi. Romeo Cifeca lascia la moglie Antonella e i figli Massimiliano e Lucrezia, e la sorella Filomena. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 11 nella chiesa San Pietro, a Giulianova. Il feretro partirà dall'ospedale di Teramo.