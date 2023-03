Questura in lutto per la morte a 58 anni dell'ispettore Angelo D'Onofrio

Ai familiari, prima di morire, ha espresso il desiderio di vestire per sempre la divisa della Polizia di Stato. Angelo D’Onofrio, ispettore superiore in servizio alla squadra mobile della Questura di Pescara è morto nella notte tra giovedì e venerdì nella sua abitazione di Bucchianico. Da qualche mese stava combattendo con grande determinazione contro una grave malattia e una complicanza, insorta all’improvviso, non gli ha lasciato altro tempo. Era entrato in polizia da giovanissimo e il suo lavoro lo ha sempre amato. Nonostante le sue condizioni di salute fossero peggiorate non ha mai fatto mancare il suo apporto alla squadra e ha continuato a lavorare fino all’ultimo giorno.

Dirigeva la sezione reati contro la persona della squadra mobile e lo faceva con impegno e passione. E con quella grandissima competenza che aveva maturato sul campo. La sua carriera è iniziata a Roma, ma dopo qualche anno era approdato a Pescara, dove era stato subito assegnato alla squadra mobile. Era un abile investigatore, molto attento e scrupoloso e assai stimato per le sue elevate capacità professionali. Il 7 aprile avrebbe compiuto 58 anni. I suoi funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, a Bucchianico.