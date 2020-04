Pescara, macelleria aperta a Pasqua aggirando il divieto: sanzione e chiusura per il titolare, multati sette clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA Negozio chiuso, titolare sanzionato e con lui i sette clienti che erano in attesa di essere serviti. E' salatissimo il conto che la Guardia di Finanza di Pescara ha presentato al proprietario di una macelleria a Città Sant'Angelo. Nell'ambito delle azioni investigative e di controllo condotte nei giorni di Pasqua e Pasquetta sulle attività commerciali, riferisce la Finanza, "particolarmente grave è risultato il caso individuato a Città Sant’Angelo ove, incurante dell’ordinanza numero 20 emessa il 7 aprile dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che vietava l’apertura nei giorni festivi e la vendita di generi alimentari e di prima necessità, il titolare di una macelleria ha deciso di alzare la saracinesca per vendere carne che avrebbe allietato le tavole pasquali. Alla pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria intervenuta sul posto non è rimasto altro che sanzionare il titolare e provvedere all’immediata chiusura dell’attività commerciale. Identificati e multati anche i sette clienti che aspettavano il proprio turno per l’acquisto della carne".