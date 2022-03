Elio, studente pescarese: «La mia fuga dalla Russia». Social ko, a Mosca giorni di proteste

«La Farnesina ha dato a tutti gli italiani l’indicazione di tornare» racconta Elio Fracassi, 23 anni di Pescara, studente della Luiss all’Università di Mosca. «Con Lorenzo Sorrentino, studente romano, e Anna, di 23 anni, siamo riusciti a prenotare il volo per San Pietroburgo in mattinata poi con un autobus abbiamo raggiunto Tallinn in Estonia. Qui resteremo fino a venerdì per prendere l’areo che ci riporterà a casa» ha aggiunto il giovane di Pescara. «Ormai quasi tutti gli studenti hanno lasciato Mosca - ha precisato Lorenzo -. Ci sono quelli che sono partiti di notte in pullman verso la Finlandia, anche perché volare è difficile e molti hanno paura, e impiegheranno almeno sette ore per arrivare».

APPROFONDIMENTI ABRUZZO L'odissea di quattro studenti in fuga dalla Russia: sono...

Ucraina, il preparatore atletico Marco Marcattilii: «La fuga in treno da Kiev mentre si sparava a vista»

Con l’emergenza-rientro i telefoni delle università sono diventati bollenti. «La questione più difficile è capire come muoversi - dice Lorenzo -. A Mosca la vita a è surreale». Ci sono le proteste di piazza con migliaia di persone dove la polizia compie arresti. «Manifestazioni pacifiche - dicono -, la prima è partita col primo intervento di Putin, cinque chilometri di ragazzi che dicevano “no alla guerra”. In queste ore la vita in città è molto precaria. Trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato è questione di un secondo. Ora che anche la Farnesina ha esortato a partire, comunque, non ci sono più dubbi. Chi rimane secondo me sbaglia. Noi prima ancora che scrivesse la Farnesina avevamo deciso di partire, vista la situazione».

Leopoli, Nadia offre agli sfollati ucraini la sua casa a Giulianova

«E’ diventato difficile rifornirsi di rubli, i bancomat sono vuoti. I tentativi di prelievo in diverse zone della capitale sono andati tutti falliti» hanno aggiunto i due studenti. Mentre raccontano quello che accade, Elio e Lorenzo attendono che l’autobus passi il confine russo per sentirsi più sicuri anche se poi vogliono tornare a Mosca a studiare. «Infatti abbiamo lasciato molte nostre cose nell’appartamento preso in affitto e speriamo di tornare quando prima» dicono. Un’altra ragazza appena rientrata racconta i momenti di ansia. «Con gli atri studenti eravamo davvero preoccupati, si sentiva lo stato di emergenza serio. Ero in contatto con tutti anche se dall’inizio dell’attacco Linkedin è stato oscurato, twitter rallentato e facebook non caricava le foto. Comincia a non funzionare anche Instagram». Intanto ieri mattina è tornata a casa a Magliano dei Marsi l’altra studentessa della Luiss, la 23enne Francesca Macchia.