Da Firenze a Pescara, missione dei militari per rifornire ospedale. Domani primo maggio particolare missione dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, unità produttiva dell'Agenzia Industria Difesa, già impiegato dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini sul fronte del Coronavirus. Dall'istituto partirà una staffetta con personale militare diretta all'ospedale civile di Pescara dove al reparto di pediatria saranno consegnati confezioni del farmaco D-Penicillamina, uno dei cinque “farmaci orfani” prodotti dallo Stabilimento per curare le malattie rare.

Questo farmaco, si spiega, è utile per l'intossicazione da rame che ha colpito un bambino e servirà a poter garantire la continuità terapeutica. La sinergia tra strutture pubbliche e l'unica officina farmaceutica dello Stato, si evidenzia, «rappresenta uno dei cardini fondamentali del nostro servizio sanitario che come recita l'articolo 32 della nostra Carta Costituzionale deve garantire il diritto alla terapia».

