Pescara, attese nel pomeriggio 6.000 sardine: rinviati gli eventi di Natale

Confermata la manifestazione delle sardine in piazza Salotto, a Pescara. Attesi, dalle 18.30 del pomeriggio, 6.000 manifestanti da tutta la regione. Un evento che, per motivi di sicurezza, ha costretto il Comune a rinviare a domani l'inaugurazione del Dhome Teatre, la cupola trasparente per gli spettacoli di Natale accanto alla installazione luminosa del Titanic. Questo dopo che il Municipio aveva tentato di spostare in un'altra zona la protesta delle sardine.



In Abruzzo si tratta della prima uscita pubblica del movimento anti-sovranisti. Anche se si tratta di un'iniziativa pacifica, è stato predisposto un ferreo servizio d'ordine per prevenire incidenti nel cuore della città, per di più nell'ora dello shopping. © RIPRODUZIONE RISERVATA