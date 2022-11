È senza assicurazione e revisione l'auto guidata dall'evaso: arresto bis

In casa proprio non ci vuole stare e probabilmente nemmeno nel suo paese, Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo. Ma alla fine a casa è tornato, anche se accompagnato dai carabinieri. È la storia di un cinquantaquattrenne che i carabinieri della compagnia di Penne, diretti dal tenente Alfio Rapisarda, hanno arrestato ieri, per la seconda volta in un mese, per non aver rispettato le prescrizioni della detenzione domiciliare. L’uomo è stato fermato dai militari del radiomobile mentre era alla guida della sua autovettura, nei pressi di Elice, in provincia di Pescara. Dopo averlo identificato i carabinieri hanno deciso di approfondire i controlli ed hanno appurato che l’auto non era coperta da assicurazione e non era neppure stata sottoposta a revisione nei termini temporali previsti in modo da rispettare le condizioni di sicurezza sulla circolazione. Così il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Il cinquantaquattrenne è stato arrestato: il giudice ha convalidato il provvedimento e ha ripristinato la detenzione domiciliare in attesa del giudizio per il reato di evasione e della decisione del Tribunale di sorveglianza sull’eventuale aggravamento della misura alternativa alla detenzione.