Acquista online un box prefabbricato a 1.300 euro ma era una truffa: denunciato 57enne di Chieti

E’ uno degli effetti collaterali dell’emergenza sanitaria: l’aumento degli acquisti online è stato accompagnato dalla “crescita felice” di un sistema di truffe che si appoggia sulla patina di affidabilità fornita dai colossi del web, quelli su cui è possibile appoggiare anche le vendite locali. Succede così che un giovane di Spoltore, in provincia di Pescara, poco più che ventenne, decide di acquistare su Marketplace un box prefabbricato. Dalle foto pubblicate l’articolo corrisponde a quello che cerca, per cui decide di eseguire la procedura di acquisto ed effettua un bonifico di 1.300 euro sul conto corrente che gli viene indicato. Poi fa quello che fanno tutti: si mette ad aspettare che il pacco arrivi a domicilio. Ma l’attesa non è fruttuosa e quando prova a contattare il venditore le cose non vanno a buon fine. Così decide di rivolgersi ai carabinieri della stazione che, appoggiandosi anche alla compagnia di Pescara, coordinata dal tenente Giovanni Rolando, avviano una rapida indagine. E nella rete finisce un 57enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, residente in provincia di Chieti, che è stato denunciato per truffa. Le forze dell’ordine continuano a raccomandare la massima attenzione quando si effettuano gli acquisti online, anche su piattaforme apparentemente affidabili: se si tratta di venditori privati è sempre meglio controllarne l’affidabilità prima di procedere al pagamento.

