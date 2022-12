Perde il controllo dell'auto: morto nello schianto

Un uomo di 80 anni di Casoli, Pietro Candeloro, è morto per i traumi riportati in un incidente stradale verificatosi ieri sera lungo la strada statale 81, in località Caprafico nel territorio di Guardiagrele, una zona al confine con Casoli. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri del Radiomobile di Chieti, giunti sul posto unitamente ai Vigili del Fuoco e al 118, Candeloro con tutta probabilità nell'affrontare una curva ha perso il controllo del suo suv Daihatsu che si è capottato.

Per l'uomo all'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Nell'incidente non sono state coinvolte altre auto. Non si può escludere che mentre guidava l'uomo abbia avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo della guida, lungo un tracciato che è caratterizzato da diverse curve. Candeloro era stato direttore amministrativo all'istituto alberghiero di Villa Santa Maria. Una vita, la sua, segnata cinque anni fa dalla perdita di un figlio, un dolore che aveva ricordato sulla sua pagina Facebook . Era una persona conosciuta in paese - dice il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini. Era una buona persona, molto a modo.