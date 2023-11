Pastore trovato morto con ferite alla testa: incertezza sulle cause, disposta l'autopsia

Una strana morte quella di Giacomo Gismondi, il pastore 65enne di Ridotti, frazione di Balsorano, trovato sabato senza vita, con ferite alla testa, in un alpeggio dove aveva portato a pascolare le pecore. Una morte strana, apparentemente, tant’è che il magistrato vuol vederci chiaro sulla vicenda ed ha disposto l’autopsia che sarà eseguita all’ospedale dell’Aquila dove la salma è stata trasportata in autoambulanza già nella giornata di ieri. Si ipotizza la disgrazia, è vero, ma ci sono alcune circostanze che andrebbero chiarite. Gismondi potrebbe aver inciampato e nella caduta potrebbe aver battuto violentemente la testa su qualche pietra altrimenti non si spiegherebbe come una rovinosa caduta abbia potuto causare la morte del pastore che, insomma, non era poi così anziano da poter perdere l’equilibrio in questo modo.

Ecco la ragione per la quale allora si ipotizza anche il malore come probabile causa della caduta a terra dell’ uomo fino a battere rovinosamente la testa sulla pietra. Sarà comunque l’autopsia a stabilire le cause del decesso ed a chiarire gli aspetti che ancora esigono una spiegazione. Im breve fatti. Sabato mattina Gismondi porta come sempre il suo gregge al pascolo verso la montagna. A una certa ora le sue pecore stranamente tornano da sole, senza di lui, all’ovile.

Gismondi non fa ritorno a casa nemmeno per ora di pranzo, anche se è sua abitudine avere con sé qualcosa da mangiare quando porta il suo gregge al pascolo.

La cosa insospettisce i parenti del pastore che subito pensano che possa essergli qualcosa di serio ed iniziano le ricerche. Si recano sul luogo dell’alpeggio, ma di Gismondi nessuna traccia. Le ricerche continuano fino a pomeriggio inoltrato fino a quando l’ uomo, che non dà segni di vita, viene trovato riverso a terra, con delle ferite al capo. Viene chiamato il 118 che manda un’ eliambulanza sul luogo dell’accaduto. C’è chi, in attesa dei soccorsi, tenta anche di rianimare il pastore ma senza risultati e nemmeno i sanitari del 118 al loro arrivo possono fare qualcosa se non constatarne la morte. A questo punto intervengono anche i carabinieri della caserma di Balsorano per i rilievi del caso, un’operazione protrattasi fino a tarda sera.

La disposizione poi da parte del magistrato dell’autopsia per effettuare la quale la salma viene trasportata all’Aquila. La vicenda ha suscitato sgomento non solo a Ridotti, ma anche in tutta Balsorano dove l’ uomo, che non era sposato e viveva da solo, era molto conosciuto. Si aspetta ora l’esito dell’autopsia per saperne di più sulla drammatica vicenda. A Ridotti, come anche in altri piccoli paesi, frazioni e contrade della Valle Roveto, ci sono famiglie che svolgono ancora l’attività della pastorizia. A Ridotti e a Rendinara, piccola frazione montana di Morino, c’è addirittura la festa del pastore.