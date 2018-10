La bambina alla maestra: «Papà mi tocca». L'uomo indagato per violenza sulle quattro figlie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presunti abusi sessuali del padre sulle figlie. E’ una storia triste avvenuta ad Avezzano (L'Aquila). Un uomo di mezza età è indagato con l’accusa di violenza sessuale sulle figlie minori. Il Pm Lara Seccacini, proprio in questi giorni, ha comunicato agli interessati la conclusione delle indagini. Le vittime sono già state sentite dal sostituto procuratore alla presenza dei servizi sociali che seguono già da tempo le figlie minori. Da quel che si sa le minori, sembra quattro, avrebbero ricostruito in modo dettagliato i vari episodi di violenza . Le vittime avrebbero fatto cenno anche di presunti maltrattamenti del padre alla madre. I legali degli indagati, Mario Flammini e Andrea Tinarelli, non hanno voluto commentare la vicenda anche perché coinvolte delle minori. La storia comunque è ancora tutta la accertare.Gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Avezzano sono scattati nei mesi scorsi dopo che le minori avrebbero confidato alla maestra i presunti abusi del molestatore. E da li si è aperta un’indagine molto più ampia con coni d’ombra inquietanti. Sono emersi presunti episodi di violenza che si sarebbero verificati all’interno delle pareti domestiche e sarebbero andati avanti nel tempo. Palpeggiamenti e toccatine, secondo le indiscrezioni, ma gli inquirenti starebbero accertando se si siano verificati anche i rapporti sessuali.