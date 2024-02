Ocean Viking in arrivo al porto di Ortona con 110 migranti

Nuovo sbarco di migranti a Ortona: 110 quelli che la Ocean Viking, nave di soccorso della ong Sos Mediterranée, porterà sabato in porto. La macchina dell’accoglienza è pronta a rimettersi in moto con il sistema ormai collaudato della prima accoglienza con identificazione in porto e poi il trasferimento per lo svolgimento di tutte le altre operazioni nella struttura di contrada Tamarete. La ong, nella notte tra lunedì e martedì, su segnalazione del servizio Alarm Phone, ha soccorso 110 persone che si trovavano a bordo di un gommone in acque internazionali al largo della Libia. Tra i migranti, informa la ong Sos Mediterranée, ci sono 11 donne, di cui due incinte, un bimbo di un anno e ben 36 minori non accompagnati. L’attracco della nave è previsto intorno alle 7 di sabato mattina. Si tratta del secondo attracco della ong nel porto di Ortona. Il primo è avvenuto lo scorso 23 novembre con a bordo 128 migranti tra donne e bambini salvati in tre diverse operazioni di soccorso. Due operazioni compiute a porto già assegnato, cosa che è costata, all’epoca, il fermo amministrativo in porto per 20 giorni. E’ il primo sbarco del 2024. In realtà uno sbarco era già stato fissato per lo scorso 20 gennaio. La nave, in questione, era l’Humanity 1 che aveva soccorso 126 persone su una barca in difficoltà partita dalla Libia. Il forte maltempo però ha costretto a scegliere un porto più vicino ovvero Taranto per l’attracco dopo che la nave era rimasta ferma una mattinata intera nel golfo di Otranto per impossibilità di navigare in un mare fortemente mosso.



