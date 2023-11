Migranti, in arrivo la Ocean Viking a Ortona: domani 128 sbarchi

Si rimette in moto la macchina dell’accoglienza a Ortona: sono attesi nella notte tra domani e mercoledì 128 migranti messi in salvo, in tre diverse operazioni, dalla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee. Questa mattina si terrà una riunione coordinata dalla Prefettura di Chieti per stabilire le modalità dello sbarco e dell’accoglienza.

Si tratta del sesto sbarco avvenuto in porto da febbraio ad oggi. Come ha reso noto Sos mediterranee sul suo profilo social «la Ocean Viking ha effettuato dapprima 2 soccorsi in zona Sar libica. Il team ha salvato 33 persone da un’imbarcazione in vetroresina instabile, in cui i naufraghi non avevano nemmeno un giubbotto di salvataggio. Quattro ore dopo sono state salvate altre 34 persone sempre da una barca in vetroresina in difficoltà.

I sopravvissuti presentavano ustioni gravi e sintomi di intossicazione. Un sopravvissuto è collassato poco dopo l’arrivo sulla nave».

I soccorsi sono avvenuti in seguito alle segnalazioni del call center per le persone in difficoltà nel Mediterraneo Alarm phone. «Un terzo salvataggio è stato successivamente effettuato da una barca in legno, sempre in zona sar libica, con 61 persone a bordo. Dopo un mayday trasmesso da un peschereccio. «Le autorità italiane – fa sapere inoltre la ong- hanno assegnato il lontano porto di Ortona per far sbarcare le 128 donne, uomini e bambini a bordo della Ocean Viking. Dovranno sopportare altri 3 giorni di inutile navigazione per raggiungere finalmente un luogo sicuro».