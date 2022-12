Morto il poeta e scrittore Candeloro Lupi: ha composto anche canzoni in vernacolo

Si sono svolti ieri i funerali di Candeloro Lupi, 74 anni, poeta e scrittore rinomato nel panorama culturale locale e nazionale. Una morte improvvisa che ha lasciato costernati familiari, parenti ed amici che hanno affollato la chiesa parrocchiale di San Leonardo Abate a Ortona, in provincia di Chieti, per rendergli l’ultimo saluto. Con Lupi, l’Abruzzo perde un personaggio di spicco della cultura: scrittore in lingua e in vernacolo, ha composto molte canzoni per diversi cori folkloristici, risultando vincitore in molti concorsi locali e nazionali, l’ultimo in provincia di Teramo, al XIII Concorso Letterario "Città di Cologna Spiaggia", il 2 ottobre scorso.

Cordoglio è stato espresso sui social da molteplici associazioni con le quali il poeta collaborava da tempo: "Ti ni si ite senza na' parole” ha scritto l’associazione culturale San Leonardo, sottolineando l’incredulità e il dolore per il suo improvviso decesso: «Ti ricorderemo e sarai sempre con noi, nei testi delle tue poesie e nei versi delle tue canzoni. Sei stato sempre presente e partecipe e ti ringraziamo anche per questo».