Cedimento nella casa popolare, paura per quattro inquilini

Cede una parte della casa popolare, ma non ci sono vittime. La segnalazione ieri mattina a metà mattinata. I residenti di una casa popolare in ristrutturazione in via Ruella a Ortona hanno chiesto aiuto per il crollo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco contattati dalla polizia municipale per una verifica e i carabinieri.

Si ipotizza che il cedimento sia stato causato dalle infiltrazioni d'acqua dal tetto. Verifiche in corso. Nell'appartamento vive una famiglia di quattro persone rimaste incolumi.