Sabato 5 Febbraio 2022, 07:26

Determinazione e talento sono le carte vincenti del giovane cantante pescarese Andrea Pimpini, in vetta nella classifica del Billboard nel 2021 come uno degli artisti più influenti nell'area mediatica. Nato a e cresciuto a Pescara e diplomatosi al liceo Da Vinci si è avviato allo studio della musica e del canto a 14 anni.

Nel 2017 il debutto al concerto del festival Romics di Roma presentando un brano dei Modà Tappeto di fragole. «L'esperienza al Romics è stata molto importante per la mia formazione - commenta lui -. Ho continuato a esibirmi in questa grande vetrina per altri due anni, ma poi ho sentito la necessità di iniziare a comporre la mia musica lanciandola nel web. Da qui sono nati i miei primi singoli come Maledetta realtà e poi ancora Neve bianca, brani che hanno riscosso molto successo raggiungendo un alto share di ascolti tra like e follower. Mi sono così lanciato nel mercato internazionale, ed ho iniziato a scrivere brani direttamente in inglese, come l'ultimo That memory, ispirato all'Islanda, una terra magnifica che ho da poco visitato, e simbolo di una natura selvaggia e incontaminata».

Così il giovane cantante che aveva spopolato nel web con l'iniziativa #iosuonodacasa durante il primo lockdown nel 2020, non esclude, in futuro, un possibile Sanremo. «Sono giovane, aspetto, gli impegni nelle piattaforme digitali che da poco ho avviato insieme agli studi di economia sono ora lontani da quel palco».