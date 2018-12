Ultimo aggiornamento: 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA Si intitola “Vestito da sposa” ed è il primo singolo della cantante pescarese Giulia Romanelli, 27 anni, laureata in filosofia e scrittrice, che è in vendita in tutti gli store. La canzone inedita è un duetto insieme al molisano Francesco Consilvio cher ha curato la musica. Il testo è stato scritto dalla giovane cantante ed è stato registrato, arrangiato, mixato e masterizzato al Rod’s Garage da Gianni Rocci, musicista, arrangiatore che ha lavorato con produzioni discografiche e televisive. Al videoclip e alle foto hanno partecipato anche il teatino Fabio Di Nardo, il molisano Francesco Giancola e il pescarese Riccardo Romanelli. Consilvio, 31 anni, ha realizzato 3 cover album e un Ep ed è stato finalista al Talent Fest.Giulia Romanelli studia canto nell’accademia musicalmente di Francavilla con Vincenzo di Nicolantonio ed è stata attrice allieva in Briganti storia del massacro di Scurcola Marsicana nella scuola di teatro di Giampiero Mancini Smo (Spazi Mentali Occupati). Inoltre è scrittrice per la casa editrice Il filo di Roma. Il suo primo romanzo è "In qualunque parte del mondo tu sia".«Questo singolo - spiega la cantante - nasce dalla paura di sbagliare e dalla voglia di cambiare e tratta il tema del tradimento». Nei prossimi giorni sarà pronto anche il videoclip della canzone mentre è possibile avere ulteriori informazioni sulla pagina facebook https://www.facebook.com/vestitodasposaineditomusicale/