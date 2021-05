25 Maggio 2021

Un 25enne di Casalbordino (Chieti) , Andrea Santini, è morto all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale tra un’automobile e una moto avvenuto stamani sulla strada provinciale 154. La moto su cui viaggiava il ragazzo, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con l’automobile nei pressi del casello ‘Vasto Nord’ dell’autostrada A14 tra Vasto e Casalbordino. Subito soccorso, il giovane è stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale di Pescara dove è arrivato in condizioni disperate. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, è morto dopo poche ore. Illeso invece il conducente dell’auto. Rilievi e accertamenti a cura dei Carabinieri della Compagnia di Ortona (Chieti).