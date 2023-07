Muore folgorato in giardino sotto gli occhi della moglie: non è riuscita a salvarlo

Un uomo di 75 anni è morto folgorato mentre lavorava in un terreno tra il capanno e l'abitazione. L'incidente è avvenuto ieri sera, verso le 20.30, in via Pagliacetti, nella frazione di Cologna a Roseto. La moglie ha allertato i soccorsi. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in questo terreno, una sorta di giardino, attraversato da un cavo elettrico che dal contatore portava l'elettricità in altre zone, e si è appoggiato a un palo metallico rimanendo attaccato.

La moglie presente ha cercato di staccarlo con un bastone, ma senza successo, e ha quindi chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e staccare l'utenza elettrica. Successivamente, il personale di un'ambulanza medicalizzata del 118 di Giulianova ha cercato di rianimare l'anziano, ma si è subito reso conto che la situazione era molto grave.

Dopo circa 20 minuti di massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Per tutti i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Atri. Il pm di turno, dopo l'ispezione cadaverica, ha disposto il trasferimento dell'uomo all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo e aperto un fascicolo sull'accaduto. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, il 75enne stava aspettando un'autorizzazione da un'azienda di energia per avere la corrente in quell'area. Nella giornata di oggi, lo stesso pm, deciderà se restituire la salma alla famiglia per la sepoltura o procedere con l'autopsia.